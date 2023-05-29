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Суд назначил наказание обвиняемым в вымогательстве денег у Канделаки

Суд приговорил к восьми годам колонии обвиняемых в вымогательстве денег у Канделаки

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Пресс-служба телеканала «Пятница!»

По 8 лет колонии строгого режима получил каждый из трех бывших администраторов Telegram-каналов по делу о вымогательстве 470 тыс. руб. у телеведущей Тины Канделаки и ее мужа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Хамовнический суд.

Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко признали виновными по ст. 163 УК РФ (вымогательство). Кроме лишения свободы, они приговорены к штрафу в размере 500 тыс. руб.

Прокурор также просил о 8 годах лишения свободы.

Следствие пришло к выводу, что подсудимые в 2020 году объединились для вымогательства денег у публичных персон, для чего приобрели Telegram-каналы «Проект «Сканер» и Riddle, с помощью которых распространяли порочащую информацию, за удаление которой требовали, в частности, с Бровко 280 тыс. руб. Сумму он выплатил, но публикация постов продолжилась. Тогда супруг телезвезды обратился в полицию.

Ранее трое обвиняемых в вымогательстве у Тины Канделаки и ее супруга, директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех», Василия Бровко извинились перед потерпевшими.

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