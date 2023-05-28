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Виктор Дробыш объяснил, зачем артистам нужны продюсеры в век интернета

Виктор Дробыш пожаловался на предвзятое отношение к продюсерам в российском шоу-бизнесе

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Пресс-служба Виктора Дробыша

Композитор Виктор Дробыш в интервью «Газете.Ru» ответил на вопрос, зачем артистам в 2023 году, когда некоторые музыканты продвигают себя самостоятельно через интернет, нужны продюсеры.

«Кому-то достаточно компьютера и интернета под рукой, чтобы стать популярным. Но я уже говорил, что это равносильно тому, чтобы создать машину в гараже: наверное, кто-то может, но все-таки это делается где-то на заводе. Так и в музыке», — заявил Дробыш.

Он также посетовал на предвзятое отношение к работе продюсеров в России.

«Продюсер не отменяет популярность певца. Не делает его каким-то плохим или недоразвитым, как многие стали думать. Наоборот, приносит больше уверенности, помогает певцу быть долгоживущим. Даже исходя из русской пословицы «Одна голова хорошо, а две лучше». Продюсер — это не балбес, который себя так назвал, чтобы девочек на диван затягивать, как в шоу-бизнесе думают. Если продюсер тоже музыкант, он может стать очень важной единицей в жизни артиста. Даже именитые западные артисты никогда этого не стеснялись», — заключил композитор.

Полное интервью с продюсером Виктором Дробышем читайте здесь.

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