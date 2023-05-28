Елена Летучая объяснила, почему не приняла извинений от Самбурской после скандала

Телеведущая Елена Летучая в интервью Надежде Стрелец предположила, что Настасья Самбурская написала пост о ее «мерзком» характере под давлением телеканала «Пятница!».

«Там были личные оскорбления физического характера. И когда я это прочитала — я была шокирована тем, почему она это сделала. У меня есть версия, но в целом я нигде не реагирую на такие истории, потому что я считаю, когда человек, который в публичном поле оскорбляет другого, особенно незнакомого человека, он унижает сам себя», — высказалась Летучая.

Телеведущая подчеркнула, что была крайне удивлена, когда увидела такие слова о себе от коллеги по сцене. Летучая хочет думать, что Самбурская написала такие слова не потому, что испытывает личную неприязнь к телеведущей. Артистка через посредников смогла связаться со звездой «Универа» и попросила извинений за свои слова, однако Самбурская в ответ на это предложила ей встретиться в кафе.

«Я не против, но если меня охаяли на весь интернет, то я хочу публичных извинений. Было ощущение, что это еще одна издевка, и я не приняла таких извинений. Сейчас я не испытываю никакого негатива к Настасье», — резюмировала Летучая.

Ранее Летучая призналась, что находилась в «трагическом состоянии» после ухода из «Ревизорро».