«Скоро появится богатая популярная разведенка»: Павел Воля пошутил над невестой Тимати

Юморист Павел Воля в эфире своей программы «Шоу Воли» на НТВ пошутил над Тимати и его невестой.

Накануне СМИ сообщили, что рэпер сделал предложение модели Валентине Ивановой. Позже девушка продемонстрировала обручальное кольцо в соцсетях. Воля пошутил над Тимати, который не состоял в браке с бывшими возлюбленными. «Тимати сделал предложение своей женщине. Это значит, что скоро появится богатая популярная разведенка. Тиман, мой друг, желаю, чтобы это было надолго. Тиман, продержись хотя бы до лета», — сказал юморист в своем шоу.

Ранее Валентина Иванова посетила вместе с Тимати открытие Gucci Cafe. На ее правой руке было надето кольцо с бриллиантами.

Иванова и Тимати подтвердили слухи о своем романе в феврале 2022 года. Музыкант опубликовал видео с совместного отдыха с возлюбленной.

Тимати ни разу не был женат, однако у него есть дети от разных возлюбленных. В 2014 году у артиста родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. В 2019-м у него появился на свет сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой.