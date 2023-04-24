Дэвид Линч назвал эпоху кинотеатров завершившейся

Американский кинорежиссер Дэвид Линч дал интервью французскому изданию Cahiers du Cinema, в котором назвал эпоху кинематографа завершившейся из-за стриминговых платформ. Его цитирует Guardian.

По мнению Линча, точку в истории кинотеатров поставила пандемия коронавируса. «Полнометражные фильмы переживают не лучшее время, их место заняли сериалы. Вы могли сесть перед экраном и ступить в новый мир. Теперь это история. Это огорчает», — рассуждает он.

Линч отметил, что телевидение — это неплохо, но ему грустно наблюдать процессы, происходящие с кинотеатрами. «Труднее всего прощаться с кинотеатрами. Искусству и сценарному мастерству крышка. Владельцы кинотеатров держатся из любви к кино. Все еще есть герои, которые сражаются за это», — сказал он.

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