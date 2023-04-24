Алексей Чадов заявил, что в России очень сильные женщины

Актер и режиссер Алексей Чадов рассказал в беседе с aif.ru, как относится к женщинам.

Чадов заявил, что в России очень сильные женщины. По его мнению, характер отечественных дам совпадает с народным выражением «баба и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит». В этом он убедился во время участия в шоу «Фактор страха».

«Хрупкие девушки, которые вот только-только с красной дорожки сошли, с тоненькими ручками, хрупкими коленочками, а выступали лучше пацанов. Болел и переживал за них», — поделился Чадов. Он отметил, что не раз за проект женщины показывали свою храбрость, смелость и собранность. Актер назвал «чудесами» то, как дамы действовали в шоу.

«Я и сам понимаю, что у женщин больше связь с природой, с космосом. Они умеют как-то колдовать, мутить, мудрить. У многих это получалось прямо в кадре — остановить ветер на какой-то момент или, никогда в жизни, не играя в баскетбол, забить в кольцо три из четырех, чтобы муж не пил в наказание за невыполненное задание коктейль из опарышей», — рассказал Чадов.

Ранее Чадов рассказал, как испугался за свою жизнь на съемках фильма.