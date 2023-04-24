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Филипп Киркоров заявил, что не мог смотреть на себя в зеркало до пластики

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neopra.blin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Филипп Киркорова сообщил в беседе с aif.ru, что был очень недоволен своей внешностью до пластической операции.

Киркоров объяснил, он решился на пластику, потому что больше не мог смотреть на себя в зеркало. Артист сделал липосакцию и коррекцию фигуры. Также звезда занимался фитнесом и различными упражнениями, чтобы раскачать плечи и ягодицы. Он объяснил, что были вещи, которые «нужно было делать давно», но не хватало времени.

«Благодаря пандемии и событиям, которые начались в феврале прошлого года, я дал немного по тормозам, сократил свою гастрольную деятельность. До этого находился в таком режиме, что не мог себе позволить заняться собой, своим телом, семьей», — поделился Киркоров.

Музыкант подчеркнул, что является артистом. Именно поэтому он «экспериментирует» со своим внешним видом, чтобы «вызывать положительные эстетические чувства». Он считает, что деятель культуры всегда должен быть в форме.

Ранее Киркоров заявил, что не собирается уезжать из России. Певец отметил, что у него есть возможность переехать за границу, однако он «не может» без своей родины.

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