Филипп Киркоров не собирается уезжать из России

Певец Филипп Киркоров признался в беседе с aif.ru, что полностью исключил возможность уехать из России в другую страну.

Киркоров заявил, что «не может без России». Артист отметил, что у него есть возможность легко переехать в другую страну, но он этого не хочет. К примеру, из-за болгарских корней звезда мог бы жить в Болгарии или в другом европейском городе.

«Я уезжаю за границу, но через пару-тройку недель меня уже тянет обратно. У меня здесь друзья, папа, который в прошлом году отпраздновал 90-летие, тут мой дом, моя публика. И мои дети обожают свою страну, школу, в которую ходят», — рассказал Киркоров.

Также певец прокомментировал отъезд из России бывшей жены Аллы Пугачевой. По словам музыканта, то, что артистка уехала, не значит, что та не любит свою родину. Киркоров назвал Примадонну «верной женщиной», которая последовала за своим мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом). Он подчеркнул, что Пугачева не ходит «налево».

Ранее Киркоров назвал Галкина и Пугачеву своими родными людьми.