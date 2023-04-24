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Скончался основатель и худрук «Кремлевского балета» Андрей Петров

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Александр Макаров/РИА Новости

Артист балета и хореограф Андрей Петров умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщил театр «Кремлевский балет» на своей странице «ВКонтакте».

«Жизненный путь Андрея Борисовича всегда был наполнен творческими порывами, добросовестным созидательным трудом и деятельным стремлением внести свой вклад в сохранение и развитие русского хореографического искусства», — говорится в заявлении «Кремлевского балета». Подробности ухода из жизни балетмейстера не уточняются.

Петров был основателем «Кремлевского балета» и занимал должность художественного руководителя театра с 1990 года. Также артист был главным балетмейстером театра. Директор «Кремлевского балета» — Николай Троицкий.

В 1970-х годах Петров ставил спектакли в Театре на Таганке, Театре на Бронной и Московском театре «Ромэн». В 1993—2001 годы он занимал пост генерального директора Государственного Кремлевского дворца, где был режиссером-постановщиком многих концертных программ. С 2006 года Петров — секретарь Союза театральных деятелей РФ, председатель Комиссии СТД РФ по хореографии.

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