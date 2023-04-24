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Пушной и Маркони воссоединятся в шоу «Обратный отсчет»

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СТС

Телеведущие Александр Пушной и Владимир Маркони, известные по работе над «Галилео», объединятся для нового шоу на СТС «Обратный отсчет». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе телеканала.

Суть программы состоит в том, что двум участникам из российского шоу-бизнеса предстоит сохранить 3 млн рублей за ограниченное время. В интеллектуальной викторине примут участие Валерия и Глюкоза, Эльдар Джарахов и Дмитрий Масленников, Антон Шастун и Дмитрий Позов, Карина Кросс и Юлианна Караулова, Владимир Маркони и Александр Белькович, Тимур Родригез и Регина Тодоренко, Айдар Гараев и Митя Фомин, Георгий Дронов и Никита Тарасов, Янина Студилина и Камиль Ларин. Пушной будет ведущим передачи.

По условиям нового шоу два участника получают 3 млн рублей, которые им предстоит сохранить. В каждом из пяти раундов их ждут интеллектуальные задачи, которые необходимо решить за ограниченное время. Когда время заканчивается, счетчик начинает списывать деньги. В случае неверного ответа игроки также теряют крупную сумму. В финале звезды играют друг против друга, а победитель забирает все деньги, которые удалось сохранить.

Премьера шоу «Обратный отсчет» состоится 10 мая на СТС.

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