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Алексей Кортнев рассказал о возбуждении на него уголовного дела

Алексей Кортнев заявил, что уголовное дело против него возбудили незаслуженно

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев подтвердил, что против него возбудили дело после инцидента с оскорблением полицейского в новосибирском баре. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что пообщается со своим адвокатом и полетит в Новосибирск. «Все действия будут происходить в рамках законодательства. Я считаю, абсолютно незаслуженно», — оценил ситуацию он.

Дело против Кортнева возбудили по ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Сейчас оно находится в производстве отдела Следственного комитета по расследованию особо важных дел.

Согласно сообщениям СМИ, в феврале 2023 года Кортнев якобы показал неприличный жест сотруднику правоохранительных органов. Это произошло после того, как в клуб, где должен был выступить артист, приехали пожарные и полицейские, которые заявили о задымлении в здании. Концерт был отменен, а Кортнева задержали.

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