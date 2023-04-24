НТВ: Максим Галкин* и Алла Пугачева продали свой замок в деревне Грязь

Телеканал НТВ сообщает, что юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) и певица Алла Пугачева продали свой замок в деревне Грязь.

По словам продюсера Сергея Дворцова, переговоры о продаже особняка велись с осени 2022 года. Тогда нашелся покупатель, который упрашивал Пугачеву снизить цену на недвижимость. «Был человек, не буду называть его имя, это известный бизнесмен, который хотел приобрести этот дом за 700 млн рублей. Но Алла Борисовна не хотела уступать», — объяснил продюсер.

Позже, как объяснил Дворцов, появился мужчина, который согласился приобрести замок за первоначальную стоимость. «Он даже был вхож немножко в их семью. Человек на сегодняшний день уже на свою долю имеет данный дом, то есть сделка все-таки уже состоялась с Аллой Борисовной», — утверждает продюсер.

Уточняется, что Пугачева и Галкин просили за свой особняк 1 млрд рублей. Ранее Сергей Дворцов заявил, что Алла Пугачева уже нашла покупателя замка в деревне Грязь.

В феврале 2022 года Максим Галкин уехал в Израиль. Следом за ним из России улетела Алла Пугачева. Осенью 2022 года артистка возвращалась в Москву, чтобы забрать документы детей из школы.