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Алек Болдуин вернулся к съемкам «Ржавчины» после снятия обвинений в непредумышленном убийстве

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SantaGlobal Look Press

Актер Алек Болдуин официально вернулся на съемочную площадку «Ржавчины». Фотографии разместило издание Page Six.

Актер был замечен с пистолетом в руках, направленным назад. Съемки вестерна возобновлены после того, как с Болдуина были сняты обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс. Съемки «Ржавчины» были перенесены из Нью-Мексико на съемочную площадку Yellowstone Film Ranch в Райской долине Монтаны, где погибла Хатчинс.

Первоначально Болдуину грозило до пяти лет тюремного заключения, которое позже было сокращено до 18 месяцев. Уточняется, что может быть проведено повторное расследование гибели оператора.

Несколько дней назад сообщалось, что прокуратура штата Нью-Мексико сняла c Алека Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс. В октябре 2021 года Алек Болдуин на съемках «Ржавчины» случайно застрелил кинооператора и ранил режиссера Джоэла Соусу из бутафорского оружия, заряженного боевым патроном. Ему были предъявлены формальные обвинения в непредумышленном убийстве.

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