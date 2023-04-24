Британский дуэт Everything but the Girl выпустил первый за 24 года альбом

Британский электроник-дуэт Everything but the Girl (Трейси Торн и Бен Уотт) выпустил первый за 24 года альбом под названием Fuse.

В новую пластинку вошло 10 песен, отмечает Intermedia.

Уотт отметил, что в процессе работы над композициями между ним и его Торном развился «естественный динамизм» и в итоге им удалось прийти к «инстинктивному соавторству».

В то же время, как призналась Торн, из-за ощущения давления после перерыва и ожиданий слушателей они старались записать нечто «непринужденно игривое».

Ранее Metallica выпустила первый за семь лет полноценный альбом под названием «72 Seasons».