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Александринский театр отменил показ «Сирано де Бержерака» после жалобы на дискредитацию

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Depositphotos

Александринский театр отменил показ спектакля «Сирано де Бержерак» в апреле и мае после жалобы на дискредитацию Вооруженных сил России. Об том сообщает сайт учреждения.

Официально причины замены спектакля не называются. Однако портал 78.ru писал, что спектакль отменили из-за жалобы жителя Санкт-Петербурга, который углядел в постановке признаки дискредитации ВС РФ.

По информации портала, зритель написал заявление в полицию на имя главного режиссера театра Николая Рощина, который занимает эту должность с сентября 2016 года.

Спектакль «Сирано де Бержерак» номинировали на премию «Золотая маска» сразу в нескольких категориях.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что суд отклонил иск российского актера театра и кино Данилы Козловского к руководителю Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину, ранее обвинившему его в дискредитации российской армии.

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