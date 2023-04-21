Добровинский высказался о призыве проверить Киркорова на пропаганду ЛГБТ

Адвокат певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский прокомментировал «Газете.Ru» запрос о проверке артиста на ЛГБТ-пропаганду. В Генпрокуратуру России и Роскомнадзор с соответствующей просьбой обратился юрист Максим Сухов в связи с видео концерта Киркорова, в ходе которого музыкант закинул ногу на мужчину из группы подтанцовки.

«Как стало известно, некий юрист написал заявление в прокуратуру о том, что он усмотрел в одном из номеров Филиппа Киркорова закидывание ноги, которое ему не понравилось. В закидывании автор увидел признаки гомосексуализма. Я практически уверен, что правоохранительные органы откажут молодому человеку, видящему везде ЛГБТ-сообщества, которые он сам вольно или невольно своей публичностью пропагандирует», — выразил мнение Добровинский.

Адвокат также отметил, что ранее Сухов или связанные с ним люди якобы обратились в Генпрокуратуру с требованием о запрете «публичных выступлений практически обнаженных мужчин, хватающих друг друга за тело, в разных местах, лежащих друг на друге в неподобающих позах». Речь, по словам Добровинского, идет о просьбе дать оценку «публичным выступлениям борцов классического и вольного стиля».

«Это новость, которая по слухам долетела из правоохранительных органов. <...> Хорошо, что Киркоров в хорошей компании», — сказал юрист.