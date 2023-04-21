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Брайан Крэнстон и Элисон Дженни сыграют в новом проекте режиссера «Тетриса»

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Global Look Press

Звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон и звезда оскароносной драмы «Я, Тоня» Элисон Дженни сыграют в новом проекте режиссера «Тетриса» Джона С. Бэрда, сообщает Variety.

Съемки фильма под названием «Все будет хорошо» должны начаться в Торонто в самое ближайшее время.

Подробности сюжета пока не раскрываются, но известно, что это будет романтическое роуд-муви про семью актеров, выступающих в провинциальном театре. Вместе со своими детьми главные герои отправляются в захватывающее путешествие по Америке, во время которого их ждут разные испытания, поиск своей идентичности и опыт новых открытий.

Помимо Крэнстона и Дженни, в фильме также снимутся Бенджамин Эван Эйнсуорт («Призраки поместья Блай») и Джек Чемпион («Аватар: Путь воды»).

Режиссером фильма станет Джон С. Бэрд, выпустивший недавно фильм «Тетрис» с Тэроном Эджертоном и Никитой Ефремовым. Сценарий к «Все будет хорошо» написал автор «Я, Тоня», а также «Кейт и Лео» Стивен Роджерс.

Подробнее о фильме «Тетрис» читайте в нашей рецензии.

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