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Сломавший 30 костей актер Джереми Реннер признался, что на занятия спортом его вдохновляет дочь

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Jeremy Renner/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Джереми Реннер, сломавший 30 костей после аварии со снегоуборочной машиной, опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео из спортзала. Актер признался, что дочь помогает ему вернуться к спорту. Его цитирует People.

«Моя дочь вдохновляет меня...Она повсюду оставляет мне записки, чтобы я не останавливался на достигнутом!» — подписал видео Реннер.

Также на прошлой неделе актер опубликовал фотографии с медперсоналом больницы, которые помогали ему восстанавливаться после аварии. «Мне довелось посетить удивительную группу людей, которые спасли мне жизнь», — добавил актер. Отдельно Реннер поблагодарил своего хирурга.

В январе Джереми Реннер воспользовался снегоуборочной машиной марки Pistenbully, чтобы вытащить грузовик племянника из завала. Затем покинул спецтехнику, не включив аварийный тормоз. Машина начала катиться в сторону прямо на племянника. Актер попытался ее остановить, но гусеницы затянули его под машину, и та переехала Реннера. В результате звезда «Мстителей» получил 32 перелома костей.

Ранее сообщалось, что Джереми Реннер впервые появился на красной дорожке после аварии со снегоочистителем.

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