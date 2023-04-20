Поклонник застраховал жизнь Краймбрери на 30 млн рублей

Певица Мари Краймбрери опубликовала в Telegram-канале фотографию с подарком от поклонника. Он прислал ей большой букет с розами и документ, согласно которому ее жизнь теперь застрахована на 30 млн руб.

«Надеюсь, этот подарок тебе никогда не пригодится!» — написано на открытке к подарку.

Сама Краймбрери призналась, что неожиданный презент заставил ее заплакать: «Я плачу от смеха или от счастья?»

Поклонники артистки сочли это отличным подарком для певицы, которая самостоятельно выполняет на сцене сложные элементы. «Как здорово, что есть люди, которые любят и ценят»; «Самый лучший подарок для девушки за 30»; «Я сама себе такой подарок сделала в прошлом месяце, теперь на 8 лет застрахована», — написали в комментариях.

Ранее Краймбрери рассказала, как выступала с заболеванием сердца. Краймбрери отметила, что скрывала свое состояние от продюсеров и умоляла их не отменять выступления.