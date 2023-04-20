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Ольга Бузова показала результат подтяжки лица

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Buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая и певица Ольга Бузова сделала процедуру лифтинг лица. Фото «без фильтров» артистка опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Напитала личико. К графику Бузова готова», — сказала Бузова.

Исполнительница отметила, что после процедуры по подтяжке лица, которую она проходит курсом, у нее появились папулы или припухлость на коже. Бузова подчеркнула, что в ближайшие дни отек спадет. 37-летняя знаменитость также рассказала о планах сделать игольчатый RF-лифтинг, который помогает улучшить рельеф кожи. Однако, как уточнила Бузова, поход к косметологу придется отложить на месяц, так как в скором времени она летит «на солнышко».

Певица неоднократно опровергала, что прибегала к хирургическим вмешательствам. Некоторое время ходили слухи, что Бузова сделала ринопластику. Позже сама артистка опубликовала архивный снимок, на котором ей было 22 года, чтобы показать, что с тех пор ее нос не изменился. Бузова признавалась, что задумывалась об увеличении груди, но затем осознала, что ее устраивают ее формы.

Ранее Ольгу Бузову раскритиковали за фото в «голом» топе с разрезами.

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