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Анна Семенович рассказала, как бывший бойфренд шантажировал ее обнаженными снимками

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РИА Новости

Певица Анна Семенович в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, как стала жертвой шантажа бывшего возлюбленного.

По словам звезды, экс-бойфренд угрожал ей опубликовать в сети обнаженные фото Семенович. Артистка рассказала, что не испугалась шантажа и призвала мужчину выложить кадры. «Я ему сказала: «Да выставляй! Пусть все посмотрят, какая я красивая!» Но, видимо, на самом деле у него ничего не было, потому что ничего он не выставил», — объяснила она.

Семенович призналась, что решила не обращаться в правоохранительные органы, поскольку не видит ничего плохого в фотографиях с обнаженными частями тела. Она призвала поклонниц сразу идти в полицию, если они боятся, что шантажисты действительно выложат в соцсетях их голые кадры.

Ранее Анна Семенович поделилась подробностями самочувствия после заражения кишечной инфекцией на Мальдивах. Она призналась, что «самое страшное уже позади», однако ее ждет длительное лечение. Артистка пьет пробиотики, чтобы восставить кишечник и наладить баланс в организме.

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