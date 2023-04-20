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Музыкант Отис Реддинг III умер от рака

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Scott Mitchell/ZUMAPRESS/Global Look Press

Сын легенды соула Отиса Реддинга, музыкант Отис Реддинг III умер после борьбы с раком на 60-м году жизни. Об этом сообщает The Sun.

По словам сестры покойного Карлы, он скончался в больнице.

Отис и его брат Декстер основали фанк-соул-дискогруппу The Reddings, которая в 1980-е выпустила шесть популярных альбомов.

Последний альбом группа выпустила в 1988 году, но он продолжил выступать на сцене как сессионный музыкант и сольно.

Певец Отис Реддинг погиб в авиакатастрофе в 1967 году, когда его сыну Отису было три года.

Ранее сообщалось, что умер актер и певец Вяйно Арен. Он сыграл в фильмах «Полуденный паром», «Театральная ночь», «Молодой пенсионер», «Приключения Вембу и Тембу», «Счастливая улица, 13».

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