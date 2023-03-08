Режиссер «Брата-3» признался, что первыми картину увидят в Африке и Индии

Режиссер «Брата-3» Валерий Переверзев прокомментировал kp.ru дату выхода предстоящего фильма. Он подтвердил, что в России картина выйдет осенью 2023 года, однако первыми зрителями станут участники фестивалей в Африке и Индии.

«Можем выпустить ее в любой момент. Готовим фестивальное продвижение картины. По поводу выхода — фильм действительно осенний. И я не раз в разговоре с актерами упоминал, что надо выпускать именно осенью. Тем более, я учитываю договоренности с крупнейшими фестивалями в Африке, Индии. Сначала фильм покажут там», — сказал Переверзев.

Режиссер считает, что «Брат-3» получился сильным и непростым, в котором много «высокой поэзии» — например, отсылки к Анне Ахматовой, Иосифу Бродскому и музыканту Александру Лаэртскому. «Это случай, когда захотели сделать произведение искусства. И это получилось!» — считает режиссер.

Ранее вдова Балабанова заявила «Газете.Ru», что рассуждать о выборе названия фильма «Брат-3» «ниже ее достоинства».