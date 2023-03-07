Вдова Балабанова заявила, что рассуждать о выборе названия фильма «Брат-3» «ниже ее достоинства»

Вдова режиссера Алексея Балабанова Надежда Васильева в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что ее не беспокоит выход фильма «Брат-3» Валерия Переверзева. Ранее один из актеров фильма, рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев), сообщил, что премьера «Брат-3» состоится осенью 2023 года. По словам Васильевой, думать о том, почему фильм получил именно такое название, «ниже ее достоинства».

«Да мне все равно. Меня гораздо больше беспокоят другие вещи, которые происходят в нашей стране. А это мне в общем без разницы. Я об этом не думаю вообще, это ниже моего достоинства думать о том, кто что хочет делать. А во-вторых, знаете, если это интересует и волнует людей до сих пор, даже таким образом бредовым, то и пусть. Во всяком случае это очень смешно», — сказала она.

Ранее рэпер Птаха заявил СМИ, что фильм «Брат-3» режиссера Валерия Переверзева получил прокатное удостоверение. Подтверждения этой информации от Министерства культуры РФ не было. Нуриев отметил, что «Брат-3» не станет продолжением одноименной дилогии Алексея Балабанова. Артист назвал «аморальным» копирование известной франшизы и поиск замены покойному Сергею Бодрову — исполнителю главной роли в фильмах «Брат» и «Брат-2».

При этом в тизере к фильму «Брат-3» есть отсылка к картине Балабанова. В видеоролике герой Нуриева обращается к мужчине с вопросом: «Ну вот скажи мне, цыган, в чем правда?». Другой герой отвечает ему, что «правда в силе, это — новая жизнь!»