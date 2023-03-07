Барановская назвала жадность «самым противным» качеством мужчин

Телеведущая Юлия Барановская заявила в Telegram-канале, что 39% российских мужчин не собираются никого поздравлять с 8 марта.

Барановская понадеялась, что мужчины ее поклонниц не входят в этот процент. Она назвала мелочность и жадность «одними из самых противных качеств» у представителей противоположного пола.

«Если честно, я удивлена такой цифре. Если у дорогих мужчин нет спутницы жизни, то уж родную маму всегда можно порадовать», — отметила звезда.

Ранее певец Григорий Лепс заявил, что планирует ничего не дарить возлюбленной, дочерям и бывшей жене на 8 марта. Он объяснил, что не считает этот день праздником.