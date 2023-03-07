Виктор Добронравов рассказал о проблемах со здоровьем во время работы над спектаклем о Моцарте

Актер Виктор Добронравов поделился в беседе с Prozvezd впечатлениями от работы в спектакле «Амадей».

В постановке Добронравов сыграл композитора Вольфганга Амадей Моцарта. Актер признался, он настолько вжился в свою роль, что ему физически было тяжело играть музыканта. У артиста начал реально болеть живот, как у композитора перед смертью.

Также во время постановки Добронравову нужно было выполнять различные трюки. «Это не просто далось», — заявил артист.

Спектакль рассказывает о жизни Моцарта и дает свою интерпретацию смерти композитора. Роль музыканта Антонио Сальери досталась Алексею Гуськову.

Ранее Виктор Добронравов заявил, что российской киноиндустрии не нужны западные фильмы.