Стас Михайлов призвал мужчин беречь женщин

Певец Стас Михайлов рассказал в беседе с «Пятым каналом» о своем отношении к 8 Марта.

Михайлов признался, что ассоциирует Международный женский день с «теплом и светом». Исполнитель пожелал дамам «самых просты и ценных вещей». К примеру, найти свою любовь.

Артист также обратился к мужчинам и призвал их беречь своих возлюбленных. Музыкант считает, что встретить любовь — настоящий дар, который может не повториться.

«Поэтому если вот здесь что-то екает, берегите и чувствуйте это сердцем», — поделился Михайлов.

Ранее Михайлов пожаловался, что проводит мало времени с детьми из-за загруженного рабочего графика.