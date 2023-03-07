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Стас Михайлов призвал мужчин беречь женщин

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Певец Стас Михайлов рассказал в беседе с «Пятым каналом» о своем отношении к 8 Марта.

Михайлов признался, что ассоциирует Международный женский день с «теплом и светом». Исполнитель пожелал дамам «самых просты и ценных вещей». К примеру, найти свою любовь.

Артист также обратился к мужчинам и призвал их беречь своих возлюбленных. Музыкант считает, что встретить любовь — настоящий дар, который может не повториться.

«Поэтому если вот здесь что-то екает, берегите и чувствуйте это сердцем», — поделился Михайлов.

Ранее Михайлов пожаловался, что проводит мало времени с детьми из-за загруженного рабочего графика.

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