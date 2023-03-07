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«Урал Опера Балет» сменит худрука впервые за 12 лет

Максим Петров заменит Вячеслава Самодурова на посту худрука «Урал Опера Балет»

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Павел Лисицын/РИА Новости

Пост художественного руководителя театра «Урал Опера Балет» покидает Вячеслав Самодуров. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу театра.

Театр сменит худрука впервые за 12 лет. «Вячеслав Самодуров уходит с поста худрука, все уже определенно. Но свою должность он покинет, когда закончится театральный сезон и контракт», — рассказали в театре, уточнив, что после этого Самодуров займется постановкой спектаклей по всей стране. Сейчас режиссер ставит балет «Сильфида», премьера которого назначена на июль 2023 года.

На посту Самодурова заменит хореограф Максим Петров, который пока занимает должность балетмейстера. Он вступит в должность художественного руководителя, когда у Самодурова закончится контракт.

Ранее сообщалось, что Юрий Муравицкий ушел с поста главного режиссера Театра на Таганке.

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