Музыканты театра Градского заявили, что их «вынудили уволиться»

Представители камерного оркестра театра «Градский Холл» сообщили во «ВКонтакте», что были уволены со своих постов.

«С приходом нового руководства во главе с Алексеем Рыбниковым все изменилось. А некоторое время назад, за нашей спиной был объявлен конкурс в оркестр на живые места. То есть всю струнную группу (10 человек) заменили, даже не поставив в известность о новых творческих планах», — говорится в заявлении.

Музыканты отметили, что новое руководство театра не стало лично сообщать о замене. Артисты также утверждают, что после увольнения их оставили без надбавок. «Инспектор оркестра, назначенный Рыбниковым, стал вызывать нас накануне вечером на работу, хотя никаких репетиций не было запланировано. Делалось это для того, чтобы поставить нам прогулы и вынудить уволиться», — рассказали они.

Камерный оркестр театра Градского был основан восемь лет назад при жизни мэтра. В первый год работы артисты исполнили более 20 музыкальных программ.