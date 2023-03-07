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Объявлен шорт-лист премии МХТ имени Чехова

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Созданная в феврале 2023 года премия МХТ имени А. П. Чехова объявила список номинантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

В номинации «Балет» в список претендентов на премию вошли артисты Большого театра Ильдар Гайнутдинов («Фавн»), Алексей Путинцев («Зимняя сказка») и Елизавета Кокорева («Сильфида»).

Среди лучших оперных исполнителей финалистами стали Альбина Латипова (партия Донны Анны в спектакле «Дон Жуан», Большой театр), Наталия Ляскова (партия Юдит в опере «Замок герцога Синяя Борода», Пермский театр оперы и балета), Алена Верин-Галицкая (Star me kitten, Дягилевский фестиваль).

Номинацию «Литература» делят Ислам Ханипаев с романом «Холодные глаза», Ася Володина с «Протагонистом» и Алексей Колесниченко со сборником стихов «Последний случай», номинацию «Кино» — актеры Никита Кологривый («Два холма») и Елизавета Ищенко («Алиса не может ждать») и режиссер Иван Соснин с фильмом «Далекие-близкие».

В категории «Театр» посоперничают режиссер Андрей Гордин (совместная работа Мастерской Брусникина, театра «Практика» и фестиваля «Территория. Kids «Хорошо, что я такой»), актрисы Анастасия Белова («БЕСприданница», театр Моссовета) и Василиса Перелыгина («Гамлет in Moscow», театр на Бронной).

Лауреаты будут объявлены 27 марта, они получат статуэтку «Пловец» и возможность использовать Новую сцену в течение года.

Ранее худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский заявил, что новая премия будет направлена на поддержку молодых талантов.

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