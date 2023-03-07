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Анна Семенович пытается зачать ребенка с новым возлюбленным

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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Певица Анна Семенович в эфире шоу «Злые языки» призналась, что намерена родить ребенка от нынешнего избранника.

Личность возлюбленного артистка по-прежнему не раскрывает. «Да, сейчас пробуем. Дай Бог, чтобы все получилось. Хочу одного ребенка. Девочку очень хочу», — поделилась 43-летняя звезда.

Также Семенович отметила, что в отношениях ее мужчина главный. Певица старается вести себя сдержанно с возлюбленным и уступать ему. По словам звезды, она познакомилась с избранником в ресторане.

Ранее Анна Семенович отреагировала на слухи, что участницы группы «Блестящие» предоставляли интимные услуги за деньги.

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