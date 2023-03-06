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Алла Пугачева рассказала, в каком случае она может прийти на концерт своих друзей-артистов

Алла Пугачева заявила, что приходит на концерты к приятным ей артистам

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Алла Пугачева в интервью mk.ru призналась, что придет на концерт к артисту, если он ей приятен и оказывает знаки внимания.

«Если я получаю внимание от людей, которые мне приятны, то, конечно, пойду. Один раз только не пошла, когда приглашали, потому что бронхит был ужасный почти месяц, до сих пор покашливаю, но ничего, слава богу», — отметила Пугачева.

Она также рассказала о недавнем концерте Лаймы Вайкуле, на который ее пригласили. Примадонна назвала коллегу по сцене «восхитительно сильной женщиной» и заверила, что получила огромное удовольствие от выступления исполнительницы.

Ранее Пугачева вышла на связь с поклонниками в России и разрешила весну.

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