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Алла Пугачева передала букет алых роз на могилу Моисеева

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Vadim Tarakanov/Global Look Press

Певица Алла Пугачева отправила букет алых роз на могилу Бориса Моисеева в день его рождения. Об этом пишет Prozvezd.info.

4 марта артисту исполнилось бы 69 лет. «Мы всю могилу украсили веночками в виде сердец. Когда стали съезжаться гости, нам не хватило десяти ваз, в которые мы расставляли цветы. Самый большой букет алых роз передала Алла Борисовна, за что большое спасибо», — поделился концертный директор Моисеева Сергей Горох.

По словам Гороха, в день рождения певца на его могилу пришло немало звездных друзей. «Всем благодарен, кто сегодня был с нами. Но а те, кто не пришел из-за занятости, то ничего страшного. Важна память», — говорит он.

Борис Моисеев скончался 27 сентября 2022 года в возрасте 68 лет.

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