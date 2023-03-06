Алла Пугачева передала букет алых роз на могилу Моисеева

Певица Алла Пугачева отправила букет алых роз на могилу Бориса Моисеева в день его рождения. Об этом пишет Prozvezd.info.

4 марта артисту исполнилось бы 69 лет. «Мы всю могилу украсили веночками в виде сердец. Когда стали съезжаться гости, нам не хватило десяти ваз, в которые мы расставляли цветы. Самый большой букет алых роз передала Алла Борисовна, за что большое спасибо», — поделился концертный директор Моисеева Сергей Горох.

По словам Гороха, в день рождения певца на его могилу пришло немало звездных друзей. «Всем благодарен, кто сегодня был с нами. Но а те, кто не пришел из-за занятости, то ничего страшного. Важна память», — говорит он.

Борис Моисеев скончался 27 сентября 2022 года в возрасте 68 лет.