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Ирина Безрукова заявила, что девушки уходят в эскорт из-за проблем в воспитании

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса и телеведущая Ирина Безрукова в беседе с «Пятым каналом» высказалась по поводу того, что некоторые девушки начинают заниматься эскортом.

Звезда считает, что причины ухода в эскорт — проблемы в воспитании и низкая самооценка. «Достойная, уважающая себя девушка никогда этим заниматься не будет», — утверждает Безрукова.

Актриса сыграла маму эскортницы в фильме «Эскортница». По сюжету, героиня Безруковой — скромная школьная учительница. Когда она узнает, что дочь занимается эскортом, родственницы перестают общаться.

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