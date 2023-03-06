Ирина Безрукова заявила, что девушки уходят в эскорт из-за проблем в воспитании

Актриса и телеведущая Ирина Безрукова в беседе с «Пятым каналом» высказалась по поводу того, что некоторые девушки начинают заниматься эскортом.

Звезда считает, что причины ухода в эскорт — проблемы в воспитании и низкая самооценка. «Достойная, уважающая себя девушка никогда этим заниматься не будет», — утверждает Безрукова.

Актриса сыграла маму эскортницы в фильме «Эскортница». По сюжету, героиня Безруковой — скромная школьная учительница. Когда она узнает, что дочь занимается эскортом, родственницы перестают общаться.