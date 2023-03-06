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Фигуристка Евгения Медведева скрывалась в костюме Шаурмы на шоу «Маска»

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Кадр из шоу «Маска»/НТВ

В четвертом выпуске шоу «Маска» на ТНТ рассекретили личность Шаурмы. Ей оказалась фигуристка Евгения Медведева.

Никто из членов жюри не сумел угадать, кто скрывался в костюме. Среди версий были Алина Загитова, Татьяна Навка и Ирада Зейналова.

Претендентами на вылет из шоу также стали Скунс и Пиковая Дама. Зрители спасли Скунса от выбывания, а члены жюри решили оставить в программе Пиковую Даму. Филипп Киркоров заявил, что хочет видеть Пиковую Даму в финале.

«Деточка, где ты так научилась петь?» — спросил Медведеву Киркоров. Спортсменка призналась, что будет скучать по шоу и по костюму Шаурмы.

В предыдущем эпизоде рассекретили Лисенка. В костюме скрывалась Яна Рудковская.

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