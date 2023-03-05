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Певец Серов признался, что простил обокравшую его домработницу

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Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Певец Александр Серов вспомнил, как простил обокравшую его домработницу. Женщина выкрала из сейфа 300 тыс. руб., пока музыкант лежал в больнице. Слова артиста передает «Пятый канал».

«Кнопки высчитала, открыла и забрала денежки. Мы поставили камеру, она ее зафиксировала. Она не знала, пошла и открыла сейф, — сказал Серов. — «Ну что, мне ее казнить? Я ее простил».

Артист подчеркнул, что удивлен поступком женщины, так как он предоставлял благотворные условия для работы — вовремя выплачивал зарплату, а также премировал работников. При этом Серов заявил, что у домработницы в тот момент был непростой период в жизни, проблемы с домом и мужем.

По словам Серова, сейчас ему по дому помогают четыре работника. В благодарность он хочет подарить кому-нибудь из них недвижимость.

Ранее 71-летний Александр Серов рассказал о новых отношениях.

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