Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сергей Шнуров ответил на слухи об эмиграции

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что не собирается уезжать из России

close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Музыкант Сергей Шнуров в беседе с РБК ответил на слухи об эмиграции.

По словам Шнурова, он не собирается покидать страну. «Могу ответить одним словом «Не дождетесь». Я не собираюсь никуда уезжать из России и у меня нет недвижимости нигде, кроме Москвы и Петербурга», — сказал он.

О том, что артист якобы оформляет гражданство одной из европейских стран для эмиграции, до этого сообщил Telegram-канал «ПУЛ».

В начале февраля после слухов об эмиграции в Лос-Анджелесе был замечен основатель дуэта Artik & Asti Артем Умрихин. Он пришел на церемонию вручения премии «Грэмми». В конце января в СМИ появилась информация, что Artik вместе с супругой и детьми переехал в Дубай. Сообщалось, что исполнитель отдал ребенка в детский сад в ОАЭ. Солистка Artik & Asti Севиль Валиева продолжает выступать в РФ и приезжает к коллеге на зарубежные гастроли.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть