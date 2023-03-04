Сергей Шнуров ответил на слухи об эмиграции

Музыкант Сергей Шнуров в беседе с РБК ответил на слухи об эмиграции.

По словам Шнурова, он не собирается покидать страну. «Могу ответить одним словом «Не дождетесь». Я не собираюсь никуда уезжать из России и у меня нет недвижимости нигде, кроме Москвы и Петербурга», — сказал он.

О том, что артист якобы оформляет гражданство одной из европейских стран для эмиграции, до этого сообщил Telegram-канал «ПУЛ».

В начале февраля после слухов об эмиграции в Лос-Анджелесе был замечен основатель дуэта Artik & Asti Артем Умрихин. Он пришел на церемонию вручения премии «Грэмми». В конце января в СМИ появилась информация, что Artik вместе с супругой и детьми переехал в Дубай. Сообщалось, что исполнитель отдал ребенка в детский сад в ОАЭ. Солистка Artik & Asti Севиль Валиева продолжает выступать в РФ и приезжает к коллеге на зарубежные гастроли.