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SHAMAN пошутил, что сует себе микрофон в штаны ради безопасности

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Пресс-служба артиста

Певец SHAMAN в разговоре с «Фонтанкой» признался, что сует себе микрофон в штаны на концертах, так как ему некуда его положить.

«У меня были попытки прятать микрофон под мышкой. Но тогда он падает. Недавно был случай, когда я не засунул микрофон в штаны и… повредил себе указательный палец. До сих пор синяк остался», — заявил SHAMAN.

Он рассказал, что повредил себе палец, когда держал микрофон в одной руке и призывал зрителей хлопать, имитируя аплодисменты. В итоге SHAMAN ушиб себе палец. Музыкант пошутил, что этой ситуации бы не произошло, если бы он положил микрофон в штаны.

«А вот если бы микрофон был в штанах в этот момент, может быть, травмы не произошло бы. Так что микрофон в штанах — это вопрос безопасности артиста», — резюмировал SHAMAN.

Ранее SHAMAN заявил, что даже самые близкие не знают о его «главном грехе».

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