Майли Сайрус анонсировала специальный концерт для фанатов на заднем дворе своего дома

Певица Майли Сайрус анонсировала специальный концерт для поклонников, который она выпустит на стриминговой платформе Disney+, сообщает Variety.

Выступление звезды будет называться «Майли Сайрус — бесконечные летние каникулы (Сессии на заднем дворе)». Онлайн-премьера концерта состоится 10 марта.

Майрус обещает исполнить восемь композиций из ее нового альбома «Endless Summer Vacation», включая ее мировой хит «Flowers», видеоклип которого на YouTube посмотрели уже свыше 270 млн человек. Также певица анонсировала дуэт с участием спешл гостя концерта — американо-канадского музыканта Руфуса Уэйнрайта.

«Сессии на заднем дворе» — проект, который Сайрус запустила для своих поклонников еще в 2012 году.