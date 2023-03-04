Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Майли Сайрус анонсировала специальный концерт для фанатов на заднем дворе своего дома

close
100%
Columbia Records

Певица Майли Сайрус анонсировала специальный концерт для поклонников, который она выпустит на стриминговой платформе Disney+, сообщает Variety.

Выступление звезды будет называться «Майли Сайрус — бесконечные летние каникулы (Сессии на заднем дворе)». Онлайн-премьера концерта состоится 10 марта.

Майрус обещает исполнить восемь композиций из ее нового альбома «Endless Summer Vacation», включая ее мировой хит «Flowers», видеоклип которого на YouTube посмотрели уже свыше 270 млн человек. Также певица анонсировала дуэт с участием спешл гостя концерта — американо-канадского музыканта Руфуса Уэйнрайта.

«Сессии на заднем дворе» — проект, который Сайрус запустила для своих поклонников еще в 2012 году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть