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Минкультуры РФ не дало разрешения на прокат ввезенного через Белоруссию иностранного кино

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Depositphotos

Министерство культуры России заявило, что прокат без лицензии ввезенных через Белоруссию иностранных фильмов из недружественных государств ограничивает права зарубежных правообладателей, поэтому соответствующая инициатива не поддерживается. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Синицына, передает ТАСС.

Ранее члены комитета направили в правительство РФ предложение о принудительном лицензировании фильмов из недружественных государств для российского кинопроката.

В Минкульте напомнили, что публичный показ или иная форма коммерциализации фильмов, музыки и других произведений без согласия правообладателя является нарушением исключительного права.

«Более того, предлагаемое проектом постановления регулирование является ограничением гражданских прав», — говорится в ответе Минкультуры за подписью замглавы ведомства Надежды Преподобной.

Ранее Минэкономразвития выступило против принудительного лицензирования зарубежного кино в РФ. Возможным прокат иностранных фильмов без согласия правообладателей счел Минюст.

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