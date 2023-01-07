Умер сотрудничавший с Земфирой и «Арией» продюсер Владимир Овчинников

На 61-м году жизни скончался сотрудничавший с Земфирой и «Арией» продюсер и звукорежиссер Владимир Овчинников. Об этом сообщил коллектив группы «Ундервуд» на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ушел из жизни Владимир Николаевич Овчинников — <...> звукорежиссер, имеющий огромное значение в современной музыке, великий практик, созидатель и педагог. Три четверти студийной работы Владимира Николаевича — это треки артистов русского рока», — говорится в посте группы.

Овчинников работал с такими исполнителями и группами, как «Маша и медведи», «Мумий Тролль», «Любэ», «Звери», «Ночные снайперы», Земфира, Гарик Сукачев. Помимо этого, он более 10 лет возглавлял кафедру звукорежиссуры ГИТИСа.

Продюсер в течение последних лет боролся с заболеванием крови.

Ранее бывший тренер сборной Италии по футболу Джанлука Виалли умер от рака в возрасте 58 лет. 20 декабря он был госпитализирован в Лондоне из-за ухудшения состояния здоровья.