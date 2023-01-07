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Джеймс Кэмерон заявил, что снимет продолжение «Аватара» после успеха второй части

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20th Century Studios

Режиссер Джеймс Кэмерон заявил о намерении снять несколько новых частей научно-фантастического блокбастера «Аватар». В ходе шоу ​​HBO Max «Who's Talking to Chris Wallace?» постановщик отметил, что сборы его мегабюджетного сиквела «Аватар: Путь воды» превысили $1,5 млрд в мировом прокате, став самым кассовым фильмом 2022 года.

«Похоже, что с той динамикой, которую фильм показывает сейчас, мы легко покроем расходы даже в ближайшие несколько дней. Так что, похоже, я не могу уклониться от этого, — мне придется делать другие сиквелы. Я знаю, чем буду заниматься следующие шесть или семь лет», — поделился Кэмерон.

Он также рассказал, что планирует обсудить с ведущими специалистами Disney план работы над тремя новыми частями «Аватара». Как отметил режиссер, часть сцен третьей ленты уже готова — впереди трудоемкий процесс доработки и постпродакшна.

Ранее Кэмерон отказался от своих слов о том, что «Аватару 2» нужно собрать $2 млрд, чтобы окупиться.

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