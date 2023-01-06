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Дана Борисова пригрозила бывшему мужу новым судебным иском

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danaborisova_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Телеведущая Дана Борисова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) раскритиковала бывшего мужа за уклонение от алиментов на их общую дочь.

В ноябре суд постановил, что Максим Аксенов обязан ежемесячно выплачивать 60 тыс. руб. на содержание дочери Полины. Ранее мужчина выплачивал 15 тыс. руб.

«Тому, кто в этом году был плохим мальчиком и вместо 60 тысяч алиментов по суду снова прислал 15 и всех заблокировал, Дедушка Мороз положит под елочку новые судебные иски», — написала Борисова в личном блоге.

Экс-супруги судились около четырех лет. Телеведущая неоднократно заявляла, что бизнесмен обманывал суд и преуменьшал сумму доходов для уклонения от алиментов.

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