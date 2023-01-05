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Полиция нашла пропавшего рэпера Theophilus London

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theophiluslondon/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Theophilus London был найден после того, как его объявили пропавшим без вести. Об этом сообщает Hypebeast.

Кузен музыканта Ноэль рассказал о том, что его нашли, в социальных сетях. «Мы нашли Тео. Он в безопасности и здоров. Спасибо всем за поддержку в поисках моего двоюродного брата», — написал он.

В последний раз перед исчезновением рэпера видели 15 октября 2022 года. Последний раз, когда с ним кто-то разговаривал, по сообщениям, датировался июлем 2022 года в Лос-Анджелесе. «Где бы ты ни был, пошли нам какой-нибудь сигнал. Несмотря ни на что, мы придем за тобой, сынок», — написал отец Лондона в соцсетях в декабре.

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