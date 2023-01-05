Вышел трейлер триллера «Консультант» с Кристофом Вальцем, сыгравшего шефа-садиста

Вышел первый трейлер психологического триллера «Консультант» с двукратным обладателем премии «Оскар» Кристофом Вальцем.

Сериал будет состоять из 8 серий и является адаптацией одноименной новеллы писателя Бентли Литтла 2015 года.

В центре истории группа кандидатов, мечтающих попасть в игровую компанию CompWare. Отбором претендентов занимается бизнес-консультант компании Регус Патофф (Кристоф Вальц) — человек с садистскими наклонностями, превращающий собеседование героев в настоящий кошмар.

Помимо Вальца, в шоу также снялись Нэт Вулф («Противостояние»), Бриттани О'Грэйди («Белый лотос») и Эйми Карреро («Меню»). Премьера сериала назначена на 24 февраля 2023 года на онлайн-платформе Prime Video.