Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ана де Армас заявила, что сцены драк из спин-оффа «Джона Уика» выведут экранные бои на новый уровень

close
100%
Universal Pictures

Актриса Ана де Армас, исполнительница главной роли в предстоящем боевике «Балерина» (спин-офф «Джона Уика»), пообещала, что сцены драк в фильме выведут экранные бои на совершенно новый уровень, сообщает Collider.

По словам актрисы, постановка боевых трюков включает в себя элементы разных боевых искусств и пластики из балета. Армас призналась, что съемки в фильме дались ей непросто, но ее очень воодушевлял пример Киану Ривза.

«Все мое тело в синяках, мне постоянно больно. И я сперва жаловалась, а потом мы сыграли с Киану одну из самых сложных каскадерских сцен в фильме, и я увидела, какой он профессионал. Ему тоже было непросто, но он стойко все перенес», — рассказала Армас.

«Балерина» — сольный проект во вселенной «Джона Уика». Главную роль наемной киллерши сыграет Армас, а впервые ее героиня появится во франшизе в четвертой части «Джона Уика».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть