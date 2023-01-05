Ана де Армас заявила, что сцены драк из спин-оффа «Джона Уика» выведут экранные бои на новый уровень

Актриса Ана де Армас, исполнительница главной роли в предстоящем боевике «Балерина» (спин-офф «Джона Уика»), пообещала, что сцены драк в фильме выведут экранные бои на совершенно новый уровень, сообщает Collider.

По словам актрисы, постановка боевых трюков включает в себя элементы разных боевых искусств и пластики из балета. Армас призналась, что съемки в фильме дались ей непросто, но ее очень воодушевлял пример Киану Ривза.

«Все мое тело в синяках, мне постоянно больно. И я сперва жаловалась, а потом мы сыграли с Киану одну из самых сложных каскадерских сцен в фильме, и я увидела, какой он профессионал. Ему тоже было непросто, но он стойко все перенес», — рассказала Армас.

«Балерина» — сольный проект во вселенной «Джона Уика». Главную роль наемной киллерши сыграет Армас, а впервые ее героиня появится во франшизе в четвертой части «Джона Уика».