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Стоимость сериальной экранизации культовой игры «The Last of Us» составила $100 млн

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HBO

Стала известна стоимость целого сезона предстоящего сериала «Одни из нас» — экранизации культовой компьютерной игры «The Last of Us», премьера которого состоится 15 января на HBO. Бюджет проекта со ссылкой на свои источники раскрыло издание The New Yorker.

По информации журналистов, создание проекта обошлось продюсерам в $100 млн.

Сюжет сериала будет разворачиваться в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединенных Штатов Америки спустя двадцать лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим грибком. В центре истории путешествие главных героев: контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли. Их роли сыграли звезда «Мандалорца» и «Нарко» Педро Паскаль и звезда «Игры престолов» Белла Рамзи.

Сценаристами и исполнительными продюсерами шоу стали Крейг Мейзин («Чернобыль») и Нил Дракманн («Анчартед: На картах не значится»), который также работал и над созданием компьютерной игры «The Last of Us».

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