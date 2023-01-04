Режиссер Резникович заявил, что уходит из театра имени Леси Украинки «не по своей воле»

Украинский театральный режиссер Михаил Резникович «не по своей воле» покинул пост художественного руководителя Театра имени Леси Украинки. Он заявил, что против него выступали нынешний министр культуры Украины Александр Ткаченко и актер театра Кирилл Кашликов. Об этом изначально режиссер сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), однако впоследствии удалил свой пост. Его слова передает РИА Новости.

«Я ушел из театра не по своей воле. Я делал, поверьте, все от меня зависящее, чтобы остаться и участвовать в творческом движении театра», — написал Резникович.

До этого Резникович также заявлял, что воспринял предложение Ткаченко отказаться от места худрука театра как «пощечину и ни на чем не основанное оскорбление». Он назвал главным виновником именно Кирилла Кашликова, так как «у министра могли быть чисто административные мотивы».

В марте 2022 года Резникович на фоне начала военной операции России на Украине переименовал Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки, убрав слово «русской».

Ранее в Минкульте Украны сообщили, что Резникович покидает пост художественного руководителя театра, так как «не может продолжать активную работу в административной должности» по состоянию здоровья. Его место займет Кирилл Кашликов.