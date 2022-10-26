Из Херсона вывезли останки князя Потемкина и памятник ему

Останки князя Григория Потемкина вывезли из Свято-Екатерининского храма Херсона, пишет РИА Новости со ссылкой на врио губернатора региона Владимира Сальдо.

Кроме того, на левый берег Херсонской области вывезли памятник Потемкину, а также памятники Федору Ушакову, Александру Суворову и Василию Маргелову. «Мы перевезли памятник Ушакову. Мы перевезли на левый берег останки светлейшего князя Потемкина из Свято-Екатерининского храма и сам памятник. А также Суворову и Маргелову», — рассказал он.

Также Сальдо рассказал, что к настоящему моменту на левый берег Херсона уже переместились свыше 70 тыс. человек.

Ранее власти области объясняли решение вывезти памятники тем, что они могут стать целями для уничтожения украинскими войсками. После их обещают вернуть на место.