Нонна Гришаева дебютирует в мюзикле «Дон Жуан. Нерассказанная история» в Москве

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Заслуженная артистка России Нонна Гришаева впервые выступит перед московскими зрителями с мюзиклом «Дон Жуан. Нерассказанная история». В пресс-службе проекта «Газете.Ru» сообщили, что она сыграет жену Дон Жуана — Пилар.

Роль главного героя исполнит звезда жанра Иван Ожогин, а в образе Консуэлы на сцену выйдет Мария Геворгян. Их дуэт известен зрителям по знаменитому мюзиклу «Призрак Оперы». По словам Гришаевой, сначала она отказалась от предложения Ожогина принять участие в постановке из-за высокой загруженности на других проектах.

«Тут в дело вмешалась моя дочь, поклонница таланта Ожогина. «Если ты откажешься играть в одном спектакле с Иваном, я никогда тебе этого не прощу!» — заявила она. Звезды сошлись, и в конце прошлого года состоялась моя премьера в Санкт-Петербурге, а уже совсем скоро — долгожданное событие: я в первый раз выйду на сцену с Иваном Ожогиным в Москве», — сказала Гришаева.

На вопрос, встречались ли ей в жизни соблазнители и стала бы она мстить за измену, актриса ответила: «Я отношусь к Дон Жуану с большой любовью, собственно, как и к Ивану Ожогину. В жизни, слава богу, я таких мужчин не встречала. Стала бы я мстить за измену? Как в том анекдоте: мстила бы и мстила, мстила и мстила».

Премьера мюзикла состоится 12 ноября в концертном зале «Измайлово» в Москве.

Ранее Гришаева объяснила, почему больше не работает с «Квартетом И».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть